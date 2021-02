Joice Hasselmann acusa Carla Zambelli de pegar roupa emprestada e não devolver

PUBLICIDADE

Monica Bergamo

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acusou a colega Carla Zambelli (PSL-SP) de pegar roupas dela emprestadas -e não devolver. “São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo”, afirmou.

Zambelli disse que está devolvendo as peças, já que teriam voltado a “caber nela”, referindo-se ao fato de Joice ter emagrecido depois de uma dieta.

Tudo começou com um comentário do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) no Twitter em que ele diz que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e também parlamentar, quer colocar Carla Zambelli no lugar de Joice na comunicação da Câmara dos Deputados.

“A Carla sempre quis ser a Joice, a inveja dela só não maior do que a alma podre , ruim e cínica. Joice abre o olho”, escreveu Frota.

Joice então comentou: “Isso eu sempre soube @77_frota [Frota]. Antes ela camuflava como “admiração”. Depois q se elegeu com meus votos tirou as garrinhas de fora. É tão cínica q copia até poses de FOTOS e tem a cara de pau de usar roupas MINHAS que emprestei no passado e que ela nunca devolveu. LIXO HUMANO”.

Depois, respondeu a um comentário feito pela colunista no próprio Twitter: “Hahahaha. Quer que eu descreva as peças @monicabergamo? São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo”.

Carla Zambelli então respondeu: “Na verdade ela tinha dado de presente. E eu usei no dia que recebi o prêmio por votação popular de melhor deputada do @congressoemfoco, foto abaixo. Mas vou mandar devolver amanhã mesmo, já que voltou a caber nela, deve estar com saudades do macacão, tadinha”.​ As informações são da Folhapress