Joice acionará PF por áudio vazado

A deputada Joice Hasselmann, após ter um áudio vazado, gravou um vídeo dizendo que vai pedir à Polícia Federal que apure quem vazou. De acordo com a gravação, ela pede a criação de perfis nas redes sociais.

“Aliás, já não sei mais para quem eu peço, porque a Polícia Federal está sendo politizada”, disse no vídeo. Além disso, ela afirmou que o presidente Jair Bolsonaro “é o capitão do gabinete do ódio”.

A suspeita é de que um grupo tenha vazado o áudio, mas Joice teme que seu celular tenha sido hackeado.