Joias e barras de ouro de Sérgio Cabral vão a leilão

PUBLICIDADE

A Justiça determinou que joias e barras de ouro pertencentes ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral vão a leilão virtual. Ao todo, são 15 pedras de diamantes e cinco barras de ouro. O item mais caro está avaliado em R$ 667.570.

O leilão é conduzido pela De Paula Leilões, e o lance mínimo é o valor da avaliação de cada peça (veja ao final da matéria). Peças arrematadas terão de ser pagas à vista, acrescidas de 5% de comissão para o leiloeiro. Caso alguma delas não seja comprada, pode haver uma segunda fase, que irá até o dia 20 de agosto.

Tesouro na Suíça

Acumulado por meio de propinas, o tesouro estava na Suíça, quando foi localizado e repatriado depois da delação premiada dos doleiros Marcelo e Renato Chebar, que administravam os recursos do político no exterior. Cabral foi preso em novembro de 2016 e a pena a cumprir chega a 282 anos.

Inicialmente, Cabral negou em juízo ter dinheiro oculto no exterior, como indicaram os irmãos Chebar. Depois, no entanto, adotou a postura de admitir que recebeu propina e que tinha recursos fora do país, sob responsabilidade dos doleiros delatores. O ex-governador renunciou à propriedade dos bens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a lista de bens que estão sendo leiloados e o valor de avaliação:

1 – Pedra de diamante com 2.05 quilates – R$ 67.032

2 – Pedra de diamante com 2.19 quilates – R$ 85.754

3 – Pedra de diamante com 3.03 quilates – R$ 136.990

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4 – Pedra de diamante com 3.34 quilates – R$ 147.637

5 – Pedra de diamante com 3.39 quilates – R$ 254.554

6 – Pedra de diamante com 3.74 quilates – R$ 236.275

7 – Pedra de diamante com 4.02 quilates – R$ 301.024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

8 – Pedra de diamante com 2.39 quilates – R$ 667.570

9 – Pedra de diamante com 3.10 quilates – R$ 197.093

10 – Pedra de diamante com 4.57 quilates – R$ 290.555

11 – Pedra de diamante com 3.02 quilates – R$ 182.408

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12 – Pedra de diamante com 4.11 quilates – R$ 261.273

13 – Pedra de diamante com 3.01 quilates – R$ 138.518

14 – Pedra de diamante com 3.06 quilates – R$ 152.554

15 – Pedra de diamante com 4.06 quilates – R$ 308.116

16 – Barra de ouro 24 quilates, 500 gramas – R$ 115.000,00

17 – Barra de ouro 24 quilates, 1000 gramas – R$ 230.000,00

18 – Barra de ouro 24 quilates, 1000 gramas – R$ 230.000,00

19 – Barra de ouro 24 quilates, 1000 gramas – R$ 230.000,00

20 – Barra de ouro 24 quilates, 1000 gramas – R$ 230.000,00

Com informações do jornal Extra