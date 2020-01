Jessé Lopes critica feminismo e diz que assédio é direito das mulheres

PUBLICIDADE 

Em sua conta no Facebook o deputado estadual Jessé Lopes afirmou com uma série de postagens que o movimento feminista tirou o direito da mulher de ser assediada.

“Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser assediado(a)? Massageia o ego”, escreveu Lopes no Facebook. “Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos necessários, inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os homens, hoje as pautas feministas visam em seus atos mais extremistas TIRAR direitos. Como, por exemplo, essa em questão, o direito da mulher poder ser ‘assediada’ (ser paquerada, procurada, elogiada…)Parece até inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente a uma construção civil.”, completou o deputado.

Pelas redes sociais ele criticou as ações dos movimentos feministas para o carnaval e chamou de “politicamente correto”. Entre as críticas, está a cartilha da Defensoria Pública do Ceará contra o uso de fantasias religiosas ou racistas, como a “Nega Maluca”, muçulmanos e indígenas; e também a produção de tatuagens temporárias com os dizeres “Não é não”, uma campanha que visa combater o assédio no carnaval.