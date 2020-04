Jair Renan debocha da covid-19: “Só uma gripezinha, irmão, tomar no c*”

PUBLICIDADE 

O estudante de direito Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, debochou diversas vezes da pandemia do novo coronavírus. Em declarações dadas durante uma live no site de streaming Twitch, Jair Renan disse, entre outras coisas, que a covid-19 é “história da mídia”.

No começo da transmissão, Jair Renan fala que seu nariz está escorrendo. Um espectador, então, pergunta se ele está com coronavírus. O “filho 04” responde:

“Não, essa gripe não chega até mim, não. Meu histórico de atleta…” Depois, faz novo deboche:

“Pô, que pandemia, malandro? Isso é história da mídia aí pra trancar você dentro de casa, achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão, tomar no cu (sic). Peguei, passou”

Veja o vídeo:

Durante as declarações, Renan chega a se confundir: ” Prefiro morrer tossindo que morrer transando… Quer dizer, prefiro morrer transando que tossindo”.

Em seguida, outro internauta pergunta se o jovem chegou a fazer uso de cloroquina, medicamento defendido por Bolsonaro no combate ao coronavírus, mas não indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). “Tive que tomar, mas o nióbio e o grafeno ficaram com ciúme”, responde o ‘filho 04’.

Em outros momentos, Renan chega a rir de uma piada racista, feita por outro espectador. O internauta pergunta ao filho de Bolsonaro o “quão azul” é o deputado Hélio Negão, que acompanha o presidente.