Jair Bolsonaro comemora Dia das Mães com foto nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro publicou neste domingo, 10, nas redes sociais uma foto com os pais para celebrar o Dia das Mães. Na legenda, ele escreveu “Dona Olinda, 93 anos, mãe de 7 filhos” e desejou feliz Dia das Mães aos seguidores.

Na quinta-feira, 7, o presidente afirmou que quer visitar a mãe daqui a duas semanas. Dona Olinda Bolsonaro mora em Eldorado, região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, a 248 quilômetros da capital paulista.

Pela idade, a mãe do presidente faz parte do grupo de risco que está mais suscetível ao novo coronavírus. Apesar de menosprezar a pandemia, o próprio Bolsonaro já reconheceu que essas pessoas devem ficar isoladas.