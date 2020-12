Irmão de Alcolumbre vai para disputa no 2º turno

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti

O empresário Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), e o médico Antônio Furlan (Cidadania) foram os candidatos com mais votos à prefeitura de Macapá (AP) na eleição de ontem e vão disputar o segundo turno, no dia 20.

A eleição na capital amapaense foi realizada oito dias depois do segundo turno das eleições municipais de todo o país e 21 dias depois do primeiro turno. O adiamento da data se deu em função do apagão observado na cidade no mês passado, que durou 21 dias e impediu a infraestrutura mínima para realização do pleito. Nas outras 15 cidades do Amapá, entretanto, os prefeitos e vereadores foram escolhidos no dia 15 de novembro, data das eleições em todo o país.

Conforme o balanço de ontem to Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições transcorreram de forma pacífica, com poucos registros de crime eleitoral ou problema nas urnas. Foram 292,7 mil os eleitores aptos para votarem nas 703 seções eleitorais da capital do Amapá. Das 158 urnas colocadas à disposição das seções para o caso de necessidade de reposição, somente nove delas foram usadas, número que representa apenas 0,35% de um total de 703 urnas disponíveis.

Ao longo do dia, foram efetuadas somente três prisões pela Polícia Federal. Uma pela realização de boca de urna, outra por oferecimento de dinheiro para compra de votos e a terceira, de uma mulher que tentou tirar selfies dentro da cabine de votação.

O senador Davi Alcolumbre votou ao meio dia em uma escola. Abordado por jornalistas, o parlamentar parabenizou o TSE e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado “por garantirem tranquilidade e eficiência ao processo eleitoral”, conforme frisou.

O irmão de Davi Alcolumbre era considerado o grande favorito à vitória já no primeiro turno, mas não conseguiu o feito, embora tenha figurado com o maior número de votos (29,47%). A disputa sobre quem iria concorrer ao segundo turno com Josiel foi apertada entre Furlan e o ex-governador do Amapá João Capiberibe (PSB). Furlan, entretanto, terminou ultrapassando Capi, como é mais conhecido.