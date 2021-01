Investigado por lavagem de dinheiro apaga foto com Bolsonaro após repercussão

PUBLICIDADE

A foto tirada entre o presidente Jair Bolsonaro e Fredy da Silva Gonçalves Bento durante uma partida beneficente teve grande repercussão nesta segunda-feira (4). Isso porque, Freddy é investigado pela Polícia Civil por lavar dinheiro para André do Rap, um dos principais membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do site Brasil 247.

Devido a enorme repercussão, Fredy da Silva apagou a foto que tirou com o Presidente da República. A imagem foi registrada em um jogo benficente organizado na Vila Belmiro, estádio do Santos.

Por meio de nota oficial, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) informou que o evento não foi realizado pela Presidência e que o gabinete não é responsável pela agenda de Jair Bolsonaro, além de não exercer atividade de polícia.