Invasão do Congresso dos EUA é um alerta para o Brasil, diz João Doria

PUBLICIDADE

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comentou a invasão do Congresso americano, ocorrida nesta quarta (6), em uma postagem em rede social na manhã desta quinta (7).

“A invasão do Capitólio chocou o mundo. Cenas de vandalismo e barbárie de extremistas, que não aceitam a derrota. Uma afronta à democracia. Alerta para o Brasil, onde minoria que flerta com o autoritarismo e o fanatismo tenta enfraquecer as instituições e ameaçar o Estado de Direito”, escreveu.

As informações são da Folhapress