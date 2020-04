Impeachment: pressão máxima no Congresso Nacional

PUBLICIDADE 

Alguns deputados federais e líderes partidários devem pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nos próximos dias, para que se inicie uma possível contagem do quórum de parlamentares a favor de um eventual processo de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido).

Há um entendimento de alguns políticos experientes do Congresso Nacional de que nenhum processo de impeachment será instalado sem a confirmação de que o número de votos esteja garantido. Por essa razão, parlamentares federais devem se reunir com Maia para pressioná-lo por uma possível contagem.

Alguns deputados influentes, que conversaram com a reportagem, acreditam que a crise decorrente da demissão do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deve agravar a situação do governo junto a congressistas que apoiam a atual gestão do Planalto.

Mesmo com a intenção de levar ao presidente da Casa o pedido de contagem, parlamentares acreditam que Rodrigo Maia deve relutar abrir um novo processo de impedimento neste momento de crise econômica e sanitária do país e do mundo.

Já apoiadores de Jair Bolsonaro no Congresso afirmaram que “não é possível brincar” com um possível pedido de impeachment. “Não dá para entrar em um processo desses nessa situação em que nos encontramos”, explicou um dos apoiadores.