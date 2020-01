“Ideal para governo nazista-homofóbico-miliciano”, diz José Abreu sobre Regina Duarte

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (20) o ator José Abreu ironizou a possibilidade da atriz Regina Duarte aceitar o cargo para ser secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro.

Desde a divulgação do convite o ator fez uma série de postagens sobre o assunto. E as críticas se estenderam à deputada estadual por São Paulo, Janaína Paschoal (PSL) e à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

Segundo o ator se ela aceitar chegará “ao fim sua carreira artística por um cargo de merda, sem poder algum”. Regina ainda pode, contudo, ser ministra: o governo estaria estudando recriar o Ministério da Cultura, caso ela aceite o convite — hoje, a pasta está subordinada ao Ministério do Turismo, apenas como secretaria.

Bolsonaro está no Rio de Janeiro (RJ) nesta segunda-feira e uma das agendas previstas é justamente um encontro com Regina para tratar do assunto.

O pior é saber que há mais semelhanças entre @RobertoAlvim4 e Regina Duarte que apenas o fascismo interior… E ela sabe que eu sei. Coisas que são permitidas a artistas mas não a ministros, né, querida? — José de Abreu (@zehdeabreu) January 20, 2020

To vibrando com a possibilidade da Regina aceitar, vai se igualar ao que ha de PIOR na sociedade brasileira! #AceitaRegina — José de Abreu (@zehdeabreu) January 20, 2020

A vergonha internacional não para! #aceitaRegina

New York Times faz editorial sobre "escolha triste do Brasil" por Bolsonaro – Notícias – UOL Eleições 2018 https://t.co/kwZIRiBXhZ — José de Abreu (@zehdeabreu) January 20, 2020