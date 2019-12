Ibaneis Rocha, sobre acidente de Bolsonaro: presidente está bem de saúde

PUBLICIDADE 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta terça-feira, 24, que o presidente Jair Bolsonaro “está bem de saúde”. Ele não entrou em detalhes sobre o estado do presidente, que ontem levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada.



Ibaneis esteve reunido na tarde desta terça-feira com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-deputado federal Alberto Fraga, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Acidente

Na noite de segunda-feira (23), Bolsonaro levou um tombo em um dos banheiros da Alvorada. Por conta do acidente doméstico, o presidente precisou ser levado ao Hospital das Forças Armadas (HFA) às pressas.

Já na manhã de terça (23), Bolsonaro teve alta. O Palácio da Alvorada divulgou nota sobre o caso informando que o chefe do Executivo teve uma noite tranquila e passou por duas sessões de exames, incluindo tomografia computadorizada do crânio. Ainda de acordo com o texto, os resultados destes exames foram considerados “normais”.

Ibaneis também levou susto

Há pouco mais de dois meses, o governador Ibaneis Rocha sofreu acidente parecido. No dia 11 de outubro, Ibaneis foi encontrado desmaiado e inconsciente no banheiro de casa. Na ocasião, ele havia escorregado e batido a nuca no chão.

À época, Ibaneis foi internado no Hospital Brasília e se recuperou após algumas horas.