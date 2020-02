Hospital confirma tiro de arma de fogo em Cid Gomes e quadro de saúde evolutivo

PUBLICIDADE 

Segundo o boletim médico do Hospital do Coração de Sobral, divulgado às 19h40 desta quinta-feira (19), o senador licenciado Cid Gomes, não corre perigo de vida. Na tarde desta quarta-feira (19), Cid foi atingido por um tiro ao tentar interferir no protesto com uma escavadeira. O caso aconteceu em Sobral (CE), a 230 km de Fortaleza.

De acordo com o boletim do hospital, o paciente deu entrada na unidade hospitalar vítima de um ferimento por arma de fogo na região torácica. Ainda segundo o boletim, o senador licenciado apresenta evolução clínica, com quadro cardíaco e neurológico sem alterações.

Cid Gomes respira sem a ajuda de aparelhos e permanece lúcido. Confira o boletim médico: