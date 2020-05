Homem pelado aparece em conferência virtual entre Bolsonaro e empresários

PUBLICIDADE 

Um homem apareceu pelado durante videoconferência entre o Jair Bolsonaro com empresários nesta quinta-feira (14).

A cena em transmissão ao vivo, feita pelo aplicado Zoom e sem senha para acesso, causou constrangimento.

A certa altura, Bolsonaro interrompeu uma fala do presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, para avisar que uma das pessoas assistindo a transmissão aparecia pelada em sua webcam.

“Paulo, dá uma parada aí. Paulo, tem um colega do último quadrinho ali… saiu fora, saiu fora, ok”, disse o presidente.

Aos risos, o ministro Paulo Guedes (Economia) emendou: “Tem um cara tomando banho aí peladão, tem um peladão aí fazendo isolamento. Peladão em casa e tal, beleza”.

Ainda no encontro com empresários, Bolsonaro atacou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Ele criticou o deputado federal por entregar a relatoria da MP (Medida Provisória) da redução de salários e jornadas para o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

Segundo presidente, congressista parece querer “ferrar o governo”.

“Entregar a MP da flexibilização para o PCdoB é para não resolver. Tem gente que não é do governo, que tá dentro da outra Casa, que não quer resolver o assunto, parece que fizeram acordo com a esquerda”, disse o presidente, durante uma videoconferência com empresários.

Sem citar Maia uma única vez, Bolsonaro disparou estocadas contra o presidente da Câmara.

As informações são da FolhaPress