Heleno, sobre Bolsonaro: “o cara não sabe nada, pô. É um despreparado”

“O cara não sabe nada, pô. É um despreparado”. É isso que o general Augusto Heleno pensa sobre o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o livro “Tormenta – O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos”, da jornalista Thaís Oyama.

Segundo Thaís, cujo livro será publicado no próximo dia 20 pela Companhia das Letras, a declaração foi dada ainda durante campanha presidencial, há pelo menos um ano. Heleno não sabia que estava sendo gravado.

É a segunda informação contida no livro de Thaís sobre Heleno e Bolsonaro. Antes, já havia vindo à tona a informação de que o presidente queria demitir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Bolsonaro estaria decidido a descartar Moro quando soube que o ministro pediu a Dias Toffoli, presidente do STF, para que reconsiderasse a liminar que paralisou investigações baseadas em informação do Coaf — entre elas, o caso Queiroz, que envolve Flávio Bolsonaro.

Quando soube do pedido de Moro, Bolsonaro se reuniu com o ministro e tiveram uma discussão acalorada, segundo a publicação. No fim de agosto, Bolsonaro demitiria Moro, mas Heleno o convenceu a voltar atrás, dizendo: “Se demitir o Moro, o seu governo acaba”.