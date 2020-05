Guedes: “Vamos vender logo a p… do Banco do Brasil”

PUBLICIDADE 

Durante reunião do dia 22 de abril, citada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, em seu depoimento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a necessidade de vender o Banco do Brasil. “Vamos vender logo a p… do Banco do Brasil”, disse.

Durante a reunião, que contava com a presença dos presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o ministro criticou a instituição e reclamou das medidas tomadas pela pasta para ajudar no fornecimento de crédito aos bancos já que, segundo ele, o repasse não tem sido feito.

Guedes também criticou o atraso do Banco do Brasil na corrida tecnológica com relação aos outros bancos já que, por ter o governo como maior acionista, o BB deveria liderar.