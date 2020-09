Guedes: governo Bolsonaro encontrou um ‘eixo político’ este ano

Em dia, em Brasília e no mercado financeiro, marcado pelas dúvidas em relação à continuidade da política econômica liberal no governo de Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu participar da coletiva de imprensa de divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), na tarde desta quarta-feira, 30. Durante apresentação, Guedes afirmou que o governo Bolsonaro encontrou um “eixo político” este ano. “O governo sofreu no primeiro ano para encontrar um eixo”, comentou.

Nos últimos meses, Bolsonaro tem se aproximado de políticos do chamado “Centrão”, que passaram a ser uma importante parcela da base de sustentação do governo no Congresso. “Acordos políticos estão sendo costurados. O líder do governo avisou que há consenso em ir avançando no pacto federativo”, citou Guedes, durante a coletiva.