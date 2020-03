Governo nomeia novo presidente da Funasa

PUBLICIDADE 

O governo federal nomeou Marcio Sidney Sousa Cavalcante presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vinculada ao Ministério da Saúde. Marcio Cavalcante já estava na fundação como diretor executivo e assume a presidência do órgão no lugar de Ronaldo Nogueira, exonerado do cargo no mês passado, depois de ser alvo da Operação Gaveteiro da Polícia Federal, que investiga desvios de R$ 50 milhões nos cofres públicos.