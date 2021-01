Governo garante chegada de insumos para vacina contra a Covid-19

PUBLICIDADE

O Governo Federal assegurou a importação de 5,4 mil litros de insumos necessários para a produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac. A chegada do produto, fabricado na China, está prevista para acontecer até o final desta semana, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“A continuidade do recebimento dos insumos para a fabricação das vacinas pelo Butantan voltou à normalidade, graças à ação diplomática do Governo Federal com o governo chinês, por intermédio da Embaixada Chinesa no Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que ajudaram nessa liberação”, disse Pazuello, em vídeo gravado nesta segunda-feira (25/1).

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, exaltou o avanço nas negociações para garantir a liberação dos insumos: “O lado chinês está disposto a continuar a fortalecer a cooperação com o lado brasileiro no combate à pandemia”, afirmou através de uma carta enviada à Pazuello.

A vacina da AstraZeneca/Oxford também será fabricada no País pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O processo de liberação do insumo junto ao governo chinês está acelerado e deve ocorrer em breve. A chegada da matéria-prima é mais um passo dado pelo Ministério da Saúde para garantir a produção e o envase de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, ampliando, assim, a imunização dos brasileiros e brasileiras de forma simultânea e gratuita.

As informações são do Ministério da Saúde