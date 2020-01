Governo fará campanha por abstinência sexual no mês do Carnaval

PUBLICIDADE 

A primeira campanha do governo federal para promover a abstinência sexual com o objetivo de evitar a gravidez na adolescência deverá começar poucos dias antes do Carnaval de 2020, em 3 de fevereiro. O projeto, segundo o jornal O Globo, é direcionado a pessoas entre 10 e 18 anos.

Desde anunciado, o projeto gerou polêmica e, ainda assim, foi confirmado pela ministra Damares Alves. “Iniciação sexual não precoce” foi criada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Saúde. Inicialmente, a ideia é vincular as peças nas redes sociais.

Segundo o governo, o programa, criado por meio de estudos científicos, que que jovens conheçam os benefícios de adiar o início da vida sexual ativa. Essa campanha é parte de lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.

A lei institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A partir de agora, em todos os anos, na primeira semana de fevereiro, serão realizadas ações com o objetivo de “disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência”.