Governo deve anunciar privatização de até 4 empresas em 60 dias

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (5) que o governo federal vai anunciar a privatização de três a quatro grandes empresas brasileiras em até 60 dias.

A declaração foi dada em transmissão ao vivo promovida pela Fundación Internacional para la Libertad. Guedes declarou, em inglês, que acredita que o Congresso Nacional vai apoiar as privatizações. Os nomes das empresas não foram revelados.

O ministro disse ainda que o presidente Jair Bolsonaro concorda com as operações. “Eu acho que o congresso estará ao nosso lado. O presidente estará nos ajudando com a coordenação politica”, declarou.

“Temos menos tempo, perdemos um ano em termos de espaço fiscal, mas ganhamos milhões de vidas, a economia continuou com os sinais vitais preservados”, comemorou Guedes, que voltou a afirmar que o Brasil “vai surpreender o mundo”. “No ano passado, passamos uma reforma difícil [Previdência] e vamos surpreender neste ano, porque estávamos votando as propostas.”

