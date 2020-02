Governo avalia abrir mão de PEC da reforma administrativa e enviar apenas sugestão

PUBLICIDADE 

O governo deve desistir de enviar uma proposta de reforma administrativa ao Congresso. Segundo uma fonte que acompanha as tratativas, a ideia é aproveitar matérias em tramitação sobre o tema e enviar apenas uma “sugestão” aos parlamentares após a criação da comissão especial.

A estratégia é semelhante ao que foi planejado para a reforma tributária. No final do ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que seria uma “tolice” encaminhar uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com mudanças no sistema tributário considerando que já havia outras duas tramitando no Legislativo.

Na semana passada, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o governo estava na “iminência” de enviar o texto da reforma administrativa ao Parlamento. Um dia depois, no entanto, Paulo Guedes causou polêmia ao comparar os funcionários públicos a “parasitas”. Depois, acabou pedindo desculpas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.