Governança para melhoria na qualidade do serviço público é tema de webinar

Nesta quarta-feira (22), às 19h, acontece o webinar “Como a governança pode fortalecer a qualidade do serviço público”, no YouTube. O convidado do debate é o professor Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e embaixador da Rede Governança Brasil.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o evento é realizado em parceria com a Rede. As inscrições podem ser feitas por meio do link: evento.fgv.br/governancaservicopublico.



O ministro vai apresentar indicadores e resultados pelos trabalhos do TCU, como o Índice Geral de Governança Pública, de Gestão de Pessoas, de Contratações e afins, segundo os quais é possível verificar as falhas, fraquezas, oportunidades e forças na Administração Pública. “A Rede Governança Brasil tem um papel fundamental, de a partir desses dados, disseminar a Governança Pública no Brasil e na América Latina, com integração, estimulando a implantação da política nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, e nos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário”, afirmou o professor.

Serviço

Webinar: Como a governança pode fortalecer a qualidade do serviço público

Data: 22 de julho

Horário: 19h