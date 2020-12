Governadores chegam ao Planalto conversar com Pazuello sobre vacinação contra a covid-19

PUBLICIDADE

Governadores foram ao Palácio do Planalto nesta terça-feira (8) para reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a vacinação contra a covid-19 no país. Enquanto alguns se reunião pessoalmente, outros acompanharão o encontro por meio de videoconferência.

Wellington Dias (PT), do Piauí; Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte; Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco; Gladson Cameli (PP), do Acre; Helder Barbalho (MDB), do Pará; e Ronaldo Caiado (DEM), de Goiás, conversam pessoalmente com Pazuello.

A movimentação ganhou força após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), anunciar, na segunda-feira (7), que deve começar no dia 25 de janeiro de 2021 a vacinação no estado. São Paulo usará a vacina coronavac, produzida pela chinesa Sinopec no Instituto Butantan.

Também entra em pauta o fato de, nesta terça (8), o Reino Unido começar a vacinar a população, usando a vacina americana Pfizer.

Diante do avanço em outras frentes, os governadores pressionam Pazuello a comprar vacinas de outros laboratórios, o que é alvo de resistência de Jair Bolsonaro, que já declarou que o Brasil não compraria a vacina chinesa.