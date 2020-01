General Heleno desmente jornalista que criou suposta demissão de Moro

PUBLICIDADE 

General Augusto Heleno, ministro da Segurança do Gabinete Institucional desmentiu a jornalista Thaís Oyama e afirmou que não falou nada ao presidente Jair Bolsonaro a respeito de uma suposta demissão de Sérgio Moro em agosto de 2019.

No livro “Tormenta – governo Bolsonaro, crises intrigas e segredos”, escrito por Oyama, em agosto do ano passado, Bolsonaro supostamente teria cogitado a possibilidade de demitir o ministro Sérgio Moro de seu cargo.

Moro, havia criticado o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, por ter paralisado as investigações do Ministério Público baseada em relatório do Conselho de Administração de Atividades Financeiras (Coaf).