Fux é o novo presidente do STF

Na tarde desta quinta-feira (25), o ministro Luiz Fux foi eleito, com 10 votos, para presidente para o Supremo Federal Federal (STF). O 11º voto foi dado para a ministra Rosa Weber. A decisão foi anunciada pelo atual presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em sessão na tarde de hoje.

Além de Fux, a vice-presidente para o biênio de 2020/2022, também eleita com 10 votos, foi a ministra Rosa Weber. Para a vice-presidência, o 11º voto foi para o ministro Luís Roberto Barroso. Os futuros presidente e vice-presidente do STF tomarão posse de seus cargos no dia 10 de setembro, às 16h.

“É com muita alegria que vossa excelência, neste biênio 2018/2020, me socorreu e me ajudou em tantas oportunidades, com amizade, com sua competência, com sua inteligência, com a sua harmonia e com o seu diálogo entre todos, para nos auxiliar nesta função difícil de exercer um dos poderes da República Federativa do Brasil. Aquele que é o país que é a quarta maior democracia do mundo, aquele que é um dos mais populosos países do mundo, de dimensões continentais. Vossa Excelência assumirá, a partir do dia 10 de setembro, uma quinta-feira, às 16h, essa função para o gaudio de todos nós”, disse Toffoli ao anunciar a eleição de Fux.