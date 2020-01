Frota: Regina Duarte será convocada para depor na Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE 

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) disse em seu Twitter nesta segunda-feira (27) que vai convocar a atriz Regina Duarte para depor na Comissão de Cultura da Câmara.

A intenção do parlamentar é saber os planos da atriz à frente da Secretaria Especial de Cultura, principalmente na área audiovisual. Frota dará entrada no pedido assim que Regina tomar posse.

A atriz foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo logo após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, demitido por parafrasear discurso do nazista Joseph Goebbels. Ela ainda não foi oficializada no cargo.

Regina Duarte será convocada para depor na Câmara dos Deputados. @PSDBoficial https://t.co/4cGLd7s8YV — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) January 27, 2020