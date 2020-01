Frota, para Bolsonaro: “Você ainda existe, seu lixo humano?”

PUBLICIDADE 

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira (10), pelo Twitter, Frota chamou Bolsonaro de “lixo humano”.

“Você ainda existe, seu lixo humano?”, disparou Frota. O deputado fez o comentário respondendo a um vídeo de Bolsonaro, que desmentiu o governador de São Paulo, Joao Doria, sobre a suposta privatização dos portos de Santos e São Sebastião.

“Lamento, senhor governador, mas o senhor está desinformado”, afirmou Bolsonaro. “Quem pode falar pelos ministros aqui sou eu e não o senhor. Quando o senhor for presidente da República ai… é fácil, é só se empenhar, estar do lado da verdade, trabalhar no seu estado, ajudar com a polícia que o senhor chega lá um dia, tá certo?”, disse o chefe do Executivo.

Em resposta, Frota disse: “Aí, Carteiro, querem privatizar os Correios. Acha que passa na Câmara Federal?”. ‘Carteiro’ é o deputado estadual Gil Diniz (PSL-SP), conhecido como Carteiro Reaça.