Frota denuncia “esquema de robôs” no Twitter

PUBLICIDADE 

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) mostrou um “esquema de robôs” no Twitter, na madrugada deste domingo (29). Frota selecionou quatro tuítes de pessoas que contavam a mesma falsa história.

As mensagens mostram pessoas dizendo que o primo do porteiro do prédio delas morreu atingido por um pneu de caminhão, e que o atestado de óbito classificou o caso como morte por coronavírus. Veja:

Os robôs estão trabalhando sem intervalo .rsrs pic.twitter.com/daqxLxaXvu — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) March 29, 2020

A fake news já foi veiculada em outros sites e em aplicativos de conversa. A história, inclusive, vem rendendo memes de quem já percebeu que trata-se de um relato falso.

Gente, salvem o primo do porteiro aqui do prédio! pic.twitter.com/j6rF7jkf80 — thiago (@thide_souza) March 29, 2020

O número de mortes de primo de porteiro aqui do prédio, ultrapassou os mortos na guerra do Vietnã — thiago (@thide_souza) March 29, 2020

O pneu do prédio aqui do caminhão infelizmente veio a óbito depois que o porteiro explodiu na cara do meu primo e tão colocando no atestado morte por covid19. A família tá indignada. — Vitinho do CRF (@vitorbruno__) March 29, 2020

O primo do porteiro aqui do prédio já está tomando cloroquina com leite de ornitorrinco da Amazônia na mamadeira de piroca com detalhes de nióbio — Flávia Durante 🎶 (@flaviadurante) March 29, 2020

"O primo do porteiro aqui do prédio foi trocar o pneu do caminhão que estourou na cara dele."



"É verdade, aqui está o atestado de óbito." pic.twitter.com/MAVtztRgyY — Egle Figueiredo (@Eglef) March 29, 2020

Gente! O primo do porteiro aqui do prédio morreu de saudades da morena. Receberam o atestado de óbito como se fosse o covid 19. Eles estão indignados — thata (@tcervii) March 29, 2020

Para Frota, trata-se de “robôs” que querem dar fim ao isolamento da população, medida tomada por vários governos em prevenção ao Covid-19. A suspensão de diversos serviços foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou que “o Brasil não pode parar” e chamou o vírus de “gripezinha” e “resfriadinho”.