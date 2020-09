Flordelis não é encontrada no Rio, e Justiça intima deputada em Brasília

PUBLICIDADE

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) intimou a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) em Brasília para que ela utilize tornozeleira eletrônica como medida de segurança. Um oficial de Justiça foi até a casa da parlamentar em Niterói-RJ na terça-feira (22), mas ela não foi encontrada.

Flordelis é tida como o mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Contudo, ela não pode ser presa por ter imunidade parlamentar.

Na terça (22), a deputada estava em Brasília, onde foi ouvida pelo corregedor da Câmara, Paulo Bengtson (PTB-PA). “Flordelis estava mais abalada que na outra vez que a encontrei. Chorou em vários momentos do depoimento”, disse Bengston.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) teria sido intimada para colocação do equipamento, mas a pasta afirma que Flordelis é quem deve se apresentar.