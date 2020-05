Flavio Bolsonaro rebate criticas de Witzel e diz “Wilson Witzel morreu pela boca”

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (26), o senador Flávio Bolsonaro postou em suas redes sociais um vídeo se defendendo das acusações feitas pelo Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já que segundo o governador Flávio deveria estar preso pelas suspeitas de rachadinha e enriquecimento ilícito.

Segundo o Senador, Witzel “morreu pela boca”. O Senador se defendeu das falas de Witzel “Quando você fala que eu devia estar preso. Preso porque? Não fiz nada de errado. To sendo investigado há mais de dois anos e nem denúncia tem contra mim”, argumentou.

Flávio ainda lembrou do discurso do governador, que agradeceu ao Senador pelo apoio durante a campanha de 2018.

O Senador disse também que pelo o que ele escutou nos bastidores as investigações contra o Governador, acusado de fraudar licitações de hospitais de campanha no Rio de Janeiro, estão só no começo. “Pelo que eu estou vendo e eu estou ouvindo, isso não é nada perto do tsunami que está vindo. Pelo que falam, tem umas seis secretarias que estão prejudicadas”, disse.

O nome de Helena Witzel, esposa de Wilson, também foi citado na investigação. Além dela o ex-secretário de Estado da Saúde Edmar Santos, que delegou algumas atribuições a subordinados sob investigação, auxiliou no processo segundo a investigação da Polícia Federal.



Witzel acusou o presidente Jair Bolsonaro a estimular e dar ordem para a realização da operação, chamada de Operação Placebo.

O Senador Flávio Bolsonaro também comentou essa acusação. “Essa investigação, você estava tão nervoso com a ‘visita do Uber’, começou na Polícia Civil, foi a sua Polícia que estava investigando. Agora, quando chegaram a elementos razoáveis que você estava envolvido tiveram que transferir o foro pro STJ e passar pro MP. Então, não tem nada a ver com a PF. Um ministro do STJ autoriza a busca e apreensão, todo o processo legal foi cumprido”, disse.

Flávio ainda usou o vídeo para dizer que Wilson Witzel é um traidor. “Você traiu todo mundo, Wilson.”

Para encerrar o Senador diz “Wilson, baixa sua bolinha. Me deixa em paz e vai tomar conta da sua defesa.”