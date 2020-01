Flávio Bolsonaro nega apelo para manter ex-número 2 da Casa Civil no governo

PUBLICIDADE 

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) reagiu ao vaivém do ex-número 2 da Casa Civil Vicente Santini. Em uma publicação na internet, o parlamentar negou que o ex-secretário tenha sido readmitido no governo após apelo dos filhos de Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, 30, o presidente Jair Bolsonaro avisou que vai tornar sem efeito a admissão de Vicente Santini em um novo cargo. É a segunda exoneração dele nesta semana.

Conforme o Estadão/Broadcast mostrou na quarta-feira, Bolsonaro havia cedido ao apelo do seu filho, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o “03”, e autorizado a recondução de Santini a outro cargo após a primeira demissão. Flávio, o “01”, também é próximo ao ex-número 2 da Casa Civil.

Em uma publicação no Instagram, o senador negou que o pedido para manter o secretário no governo tenha sido feito pelos filhos. “As tais ‘fontes’ são usadas reiteradamente para dar suporte a intrigas, fofocas e, às vezes, crimes contra o governo”, escreveu Flávio Bolsonaro, após o último anúncio do pai.

Estadão Conteúdo