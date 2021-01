PUBLICIDADE

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de trabalhar para tornar real o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. No Twitter, Flávio disse que Maia “fica ligando para autoridades da cúpula de Brasília para articular a derrubada do presidente”.

Flávio usou uma reportagem do jornal O Globo, na qual Maia diz que, na bancada de deputados do Rio de Janeiro, os candidatos Baleia Rossi e Arthur Lira têm a mesma quantidade de votos na eleição para a presidência da Câmara, que ocorre no próximo dia 1º. Para o filho de Bolsonaro, Maia “mente”.

“Tanto na bancada do Rio como dentro do DEM, dá Arthur Lira. Maia ferrou Davi Alcolumbre, está ferrando o DEM”, declarou Flávio. Em seguida, o senador disse que o presidente da Câmara não aceita pedidos de impeachment de Bolsonaro porque “não tem motivo”.

“Rodrigo Maia não pauta impeachment de Bolsonaro pq não tem motivo, perderia no plenário e a população iria pra cima do Congresso! Então o ‘defensor da democracia’ fica ligando para autoridades da cúpula de Brasília para articular a derrubada do presidente Bolsonaro! Que feio!”

Maia não havia respondido às declarações até a última atualização desta matéria.

Desde o início do mandato, Bolsonaro vê em sua sombra partidos de oposição trabalharem na sua saída. Nos últimos meses, no entanto, o movimento tem crescido por conta do caos que a saúde pública e privada brasileira vive em meio à pandemia de covid-19.