Flávio Bolsonaro deixa de seguir Moro no Twitter

Após Sergio Moro sair do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro da família Bolsonaro a deixar de seguí-lo no Twitter loco após o depoimento contra o chefe do Executivo.

Entretanto, até o momento, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro ainda seguem o ex-ministro nas redes sociais.

Moro saiu do governo em 24 de abril e acusou o presidente de realizar interferências em investigações da Polícia Federal (PF).