Flávio Bolsonaro conta que fez aula de tiro com Adriano da Nóbrega

Pela primeira vez, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) contou detalhes de como conheceu o ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega. As declarações foram dadas em depoimento ao Ministério Público do Rio (MP-RJ) na última sexta-feira (7).

Flávio disse que teve aulas de tiro com Adriano, e que o ex-assessor Fabrício Queiroz os apresentou. “Conheci Adriano dentro do Bope, ele me dando instrução de tiro. [Conheci] Por intermédio do Queiroz, que serviu com ele no batalhão, não sei qual”, contou o senador. As informações são do jornal Extra.

“Sempre fui um parlamentar que gostei de conhecer os policiais que iam para o combate, do dia a dia da rua, para o trabalho mais arriscado”, prosseguiu Flávio.

Queiroz e o ex-capitão se conheceram na época em que ambos trabalhavam no 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá). O ex-capitão foi expulso da PM em 2014, por envolvimento com a contravenção, e se juntou com outros dois ex-policiais para formar o chamado Escritório do Crime, uma espécie de consórcio de matadores.

