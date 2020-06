Flávio Bolsonaro: Celso de Mello será relator de ação sobre foro do Senador

PUBLICIDADE

Na tarde desta segunda-feira (29), o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) foi sorteado como relator da ação que pede revisão do foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha da Alerj.

A ação foi protocolada pela Rede Sustentabilidade na sexta-feira (26) e pede que a Justiça do Rio de Janeiro mantenha a apuração da suposta prática de rachadinha na primeira instância.

A ideia é que a decisão de enviar a apuração à segunda instância seja revertida. Flávio Bolsonaro nega todas as acusações.