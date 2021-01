Flávio Bolsonaro ataca Doria sobre importação de vacina

PUBLICIDADE

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou as redes sociais para atacar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta terça-feira (26). Flávio insinuou que Doria estaria faltando com a verdade sobre a importação de itens da vacina Coronavac, da China.

Flávio usou um tweet onde Doria fala que o Instituto Butantan-SP e o governo paulista fizeram “todo o processo de negociação com a China para liberação de insumos para a vacina”.

Para confrontar o governador, o senador usou um recorte da carta enviada pelo embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No documento, Wanming informa a exportação de insumos para a produção da Coronavac no Brasil.

Veja o tweet e a carta:

Veja a postagem de Flávio Bolsonaro: