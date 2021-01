Fiocruz pede registro definitivo de vacina de Oxford na Anvisa

PUBLICIDADE

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF

A Fiocruz entrou com o pedido de registro definitivo da vacina de Oxford/Astrazeneca na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta sexta-feira (29).

O registro definitivo é a avaliação completa com dados mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento.

“Quando finalizado, o registro concedido pela Anvisa será o sinal verde para que a vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população, nos termos da indicação estabelecida na bula”, disse em nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prazo máximo para a decisão final nos processos de registro de medicamento da categoria prioritária é de 120 dias, contados a partir da data de priorização.

A Anvisa liberou o uso de dois milhões de doses da vacina para uso emergencial no dia 17 de janeiro.

As doses foram fabricadas no Instituto Serum, na Índia, o maior produtor mundial de vacinas e que recebeu pedidos de diversos países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress