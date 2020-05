Filhos de Bolsonaro reagem à ação da PF contra fake news

PUBLICIDADE 

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Republicanos-SP) reagiram à operação da Polícia Federal que tem como objetivo investigar a disseminação de notícias falsas por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Carlos insinua que a ação, deflagrada a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, seja proposital. “Querem incentivar rachaduras diante de inquérito inconstitucional, político e ideológico sobre o pretexto de uma palavra politicamente correta? Você que ri disso não entende o quão em perigo está!”, afirma o vereador.

Já Eduardo classificou como “lamentável” a ida à casa do blogueiro Allan dos Santos, do portal Terça Livre. “Aos que acreditavam que o Brasil teria medidas autoritárias após as eleições de 2018, acertaram. Só não contavam que a ordem ditatorial não viria do presidente que eles tanto xingam de ditador.”

Operação

29 pessoas são investigadas. Algumas delas serão ouvidas, outras são alvo de busca e apreensão da PF. Agentes fizeram buscas em endereços ligados aos seguintes nomes:

Luciano Hang, empresário (SC)

Roberto Jefferson, ex-deputado federal (RJ)

Winston Lima, blogueiro (DF)

Edgard Corona, empresário (SP)

Edson Pires Salomão (SP)

Marcos Belizzia (SP)

Otavio Fakhouri (SP)

Rafael Moreno (SP)

Rodrigo Barbosa Ribeiro (SP)

Quanto aos deputados a serem ouvidos, são eles:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bia Kicis

Carla Zambelli

Daniel Lúcio

Filipe Barros

Geraldo Junio

Luiz Phillipe de Orleans e Bragança

Douglas Garcia

Gildevânio Ilso