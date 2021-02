Fernanda Melchionna se candidata para CCJ da Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE

Após a deputada Bia Kicis ser indicada para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a também deputada Fernanda Melchionna afirmou que também lançará candidatura própria para contrapor a indicação da deputada bolsonarista.

A deputada aponta que é sintomático que um governo que se elegeu com base em fake news coloque uma das maiores propagadoras da desinformação do Congresso para comandar a principal comissão da Câmara Federal.

“Bia Kicis, negacionista de carteirinha, que rejeita o uso de máscara e que comemorou o fim do lockdown em Manaus dias antes da falta de oxigênio, deveria estar sendo investigada no Conselho de Ética por sabotagem ao combate à pandemia. Cometeu crimes contra a verdade, e portanto, contra o país. Serei candidata avulsa para a presidência da CCJ por que é inadmissível que essa seja presidida por uma obscurantista e temos que impedir que Bolsonaro siga fazendo da Câmara um puxadinho do Palácio do Planalto”, disse.