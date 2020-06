‘Felizmente, também está arrependida’, diz Doria sobre mulher que criticou Bolsonaro

PUBLICIDADE

Arthur Rodrigues e Guilherme Botacini

São Paulo, SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), repercutiu afirmação de uma mulher que disse ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estar arrependida de ter votado nele.

O fato ocorreu nesta quarta (10), durante encontro do presidente com seus apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro mandou ela falar com o governador.

“A senhora está certa e felizmente a senhora vive em São Paulo, onde o governador e o governo adotam medidas corretas. E, felizmente, a senhora como eu também está arrependida do seu voto”, disse Doria horas após o ocorrido em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher, Cristiane Bernart, é servidora da Câmara Municipal de São Paulo e está lotada no gabinete do vereador Fernando Holiday (Patriota-SP), um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL). Atriz, ela tem um canal no Youtube.

As informações são da FolhaPress