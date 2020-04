Federação dos Policiais Federais lamenta saídas de Moro e Valeixo

PUBLICIDADE 

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) emitiu nota sobre as exonerações do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Lamentando as saídas, a entidade agradeceu os serviços prestados por ambos.

“O ministro Sérgio Moro cumpriu seu papel com dedicação e comprometimento, garantindo a independência da Polícia Federal durante todo o período que ocupou o cargo. Com relação a Maurício Valeixo, havia uma situação de tensão que se arrastava desde 2019, com o anúncio de sua possível saída”, afirma a nota.

A Fenapef sempre defendeu que a Polícia Federal é uma polícia de Estado e não de governo e, por isso, acredita e defende que jamais a instituição deve ser atingida por interferências políticas.





Para o presidente da Fenapef, Luís Antônio Boudens, o presidente da República tem o direito de fazer alterações em sua equipe, mas “isso não significa – e garantimos que não irá ocorrer – qualquer tipo de interferência nas investigações criminais da Polícia Federal”.