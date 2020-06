View this post on Instagram

Fechado com Bolsonaro!

A post shared by Mario Frias

Possível substituto

Frias é cotado para substituir Regina. O ator já declarou idolatria pela atriz, mas se colocou à disposição do cargo mesmo antes de ela deixar a pasta. “Para o Jair, cara, o que precisar, eu tô aqui”, disse o ator, à CNN, há cerca de 20 dias.

Bolsonaro nunca declarou que indicará Frias ao cargo, mas parece ter boa relação com o ator. Na época da entrevista, o presidente usou as redes sociais para compartilhar as falas dele.