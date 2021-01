Faixas da campanha de Baleia Rossi amanhecem destruídas em Brasília

PUBLICIDADE

Cartazes de Baleia Rossi (MDB-SP) colocados em frente ao Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, amanhecerem danificados neste sábado (30). O material faz parte da campanha do deputado pela presidência da Câmara. A assessoria do parlamentar disse que vai prestar queixa formal sobre o ocorrido e também pedir imagens de câmeras de segurança.

A Esplanada foi adornada com materiais de campanhas dos candidatos que disputam a presidência da Câmara ao longo desta semana. Além dos cartazes, também há caminhões com a divulgação dos deputados. Baleia também tem divulgação em pontos de ônibus de Brasília e fez ação de publicidade no aeroporto da cidade. Seu adversário, Arthur Lira (PP-AL) também distribuiu cartazes pelos arredores do parlamento.

O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (MDB-RJ), criticou a destruição de faixas de Baleia, que chamou de “fascismo”. “E é contra esse tipo de atitude e de gente que estamos unidos. Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato do Bolsonaro, por que agem assim?”, escreveu no Twitter.

A eleição está marcada para a próxima segunda-feira, 1º, e deve se alongar por todo o dia. Grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro organizam caravanas em direção a Brasília para pressionar pela eleição de Lira. Na visão deles, o líder do Centrão é o único nome na disputa que pode levar adiante a adoção do voto impresso para as eleições presidenciais de 2022. O novo modelo de votação é bandeira de Bolsonaro, que tem colocado em xeque a lisura do sistema eleitoral brasileiro, mas sem apresentar provas.

