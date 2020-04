Exoneração de Sergio Moro é publicada no Diário Oficial

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (24), a exoneração do ministro do Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Durante a manhã de hoje, Moro disse em pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro queria “interferir politicamente” na Polícia Federal quando exonerou o diretor-geral Maurício Valeixo sem o seu conhecimento.

“Sobre a exoneração de Valeixo, fiquei sabendo pelo Diário Oficial. Não assinei esse decreto. Fui surpreendido, e achei que isso foi ofensivo”, disse. Com esse fato, Sergio Moro afirmou que não teria condições de continuar como ministro. “Com essa exoneração, (Bolsonaro) mostra que não me quer no cargo”.

Sergio Moro ainda disse que o presidente “queria alguém para ligar, colher informações , colher relatórios de inteligência. Isso não é papel da Polícia Federal. Não é só troca do diretor-geral, havia também intenção de trocar superintendentes”, finalizou.