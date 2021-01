Ex-procuradores pedem a Aras que ofereça denúncia contra Bolsonaro

PUBLICIDADE

O ex-procurador-geral da República Claudio Lemes Fonteles e o ex-procuradores Federais dos Direitos do Cidadão Deborah Duprat, Alvaro Augusto Ribeiro Costa e Wagner Gonçalves pediram nesta sexta-feira (29) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresente uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por conta de sua atuação no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

“Jair Bolsonaro sempre soube das consequências de suas condutas, mas resolveu correr o risco. O caso é de dolo, dolo eventual, e não culpa”, afirma o grupo.

Em um documento de sete páginas, os integrantes do Ministério Público Federal apontam “inúmeras condutas do Presidente da República reveladoras de sabotagens e subterfúgios de toda ordem para retardar ou mesmo frustrar o processo de vacinação no contexto da pandemia da covid-19”.

A representação aumenta a pressão interna sobre Aras, que vem sendo cobrado por colegas para agir de forma mais assertiva na investigação da atuação de autoridades frente à pandemia.

Estadão Conteúdo