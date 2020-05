Ex-mulher do presidente, Rogéria Bolsonaro divulga charge sobre STF “acabou a farra”

PUBLICIDADE 

Em suas redes sociais, a ex-mulher do presidente, Rogéria Bolsonaro, postou charge onde ironiza o Superior Tribunal Federal (STF).

A charge mostra o presidente, acompanhado de dois militares e dois integrantes do seu governo. Juntos, eles encaram os ministros do STF. Acima deles a frase “Viemos aqui para lhes informar: acabou a farra”. Abaixo, o recado: “Muitos brasileiros estão sonhando com este dia”, completa o desenho.

Rogéria é a mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro.

Em entrevista à Bela Magela, colunista do jornal O Globo, ela explicou que não apoia o golpe militar “Não apoio golpe militar. Nossa família sempre lutou e continuará lutando pela democracia”.

Rogéria ainda disse que postou a charge pedindo por igualdade entre os poderes. “Que se respeite a independência entre os Poderes e se cumpra o que cabe a cada (um)”, disse ela.

