Ex-governador Ricardo Coutinho se defende e diz que está sendo perseguido

Ricardo Coutinho (PSB), ex-governador da Paraíba, que foi solto nesta sexta-feira (20), relata que está sendo perseguido. “Meu patrimônio é totalmente compatível com a renda que obtive ao longo desses 28 anos de mandatos públicos”, declarou, em entrevista ao UOL.

Após ficar um dia detido, o Superior Tribunal da Justiça decidiu pela soltura do ex-governador. Ele está sendo acusado pelo Ministério Público de chefiar uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 130 milhões em recursos públicos durante seu mandato, entre 2011 e 2018.

Ricardo Coutinho nega as acusações. Ele destaca que seu caso é semelhante ao da condenação do ex-presidente Lula e criticou a Operação Lava Jato e Sérgio Moro, ministro da Justiça.

“Estamos em meio a uma guerra violenta. Não é só comigo. Eu estou sendo massacrado. Essa construção de narrativas não visa somente me atacar. Existe um claro mapeamento sobre o partido (PSB) e sobre o nosso grupo de militantes. A prisão da prefeita do Conde (Marcia Lucena, acusada de envolvimento no mesmo esquema) é de uma violência. Ela foi presa porque, em 2014, tinha feito três dispensas de licitação para contratar uma empresa que hoje foi denunciada. Se tivesse algo errado, o Tribunal de Contas diria na época. Não é simplesmente algo contra o Ricardo. É contra um projeto que mudou a correlação de forças na Paraíba, gerando atritos com instituições”, disse Coutinho.

Acusado de chefiar uma organização responsável por desvio de dinheiro público, o ex-governador diz que ““É uma acusação absurda. Nunca vi um empresário dizer que, para receber fatura, teve que pagar alguma coisa. Aí arrumaram uma delação para me acusar. Mas delação não é prova. Meu patrimônio é totalmente compatível com a renda que obtive ao longo desses 28 anos de exercícios de mandatos públicos. A casa que eu tenho foi declarada no valor integral. E não se apresenta uma prova de onde está esse dinheiro. Rapaz, meu carro é de 2007! Estou sendo vítima de uma perseguição política”.