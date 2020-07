Evitando embates, Bolsonaro pede que Carlos baixe o tom nas redes

PUBLICIDADE

Há cerca de duas semanas, o presidente Jair Bolsonaro tem adotado uma postura diferente da que sempre teve. Bolsonaro tem evitado embates públicos e declarações polêmicas. A nova estratégia “paz e amor” é comprovada em uma conversa que teve com seu filho, o vereador licenciado Carlos Bolsonaro.

De acordo com a colunista Bela Megale, há algumas semanas, Bolsonaro pediu que Carlos baixe o tom nas redes sociais, em especial ao Judiciário (como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo).

Bolsonaro tomou a medida após o STF deflagrar operações que atingiram aliados. A mais impactante delas foi a que encontrou e prendeu o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Queiroz estava escondido há cerca de um ano em um imóvel do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef.

O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu, ontem, a nova postura pacificadora do Planalto e a aproximação com partidos do centrão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O governo começou com uma visão idílica [fantasiosa], estou sendo bem sincero, de que por meio das bancadas temáticas nós teríamos um relacionamento eficiente com o Congresso”, afirmou Mourão, em conversa promovida pelo banco Credit Suisse.

Carlos, por sua vez, tem dito ao pai que a postura branda não tem agradado a militância virtual bolsonarista. Resta aguardar se o presidente retomará os ataques à democracia ou seguirá com declarações neutras.