“Eu não aceitei o convite pelo cargo, aceitei porque achei que podia ajudar o Brasil”, diz Teich

“A vida é feita de escolhas e hoje eu resolvi sair. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado”, diz o agora ex-ministro, Nelson Teich. Agradeço os profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta e vê como é o dia a dia dessas pessoas você se impressiona. A dedicação dessas pessoas, correndo risco, o tempo todo ao lado dos pacientes e das pessoas, é espetacular”, afirmou Teich durante coletiva de imprensa.

“Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por dificuldades, liberação de leitos, EPIs, recursos humanos. Isso acontece em momento de grande crise mundial. É uma luta diária, uma luta intensa”

“Deixo pronto um plano de trabalho para auxiliar os secretários estaduais, municipais, prefeitos e governadores, para tentar entender o que está acontecendo e tentar definir os próximos passos”, afirmou o ex-ministro

“Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso será importante para que a gente entenda a situação da covid no Brasil e a sua evolução. Isso é fundamental para que a gente defina estratégias e ações”, explica. Teich agradeceu a oportunidade dada pelo presidente Jair Bolsonaro e diz que o cargo foi de grande importância em sua carreira.

Entenda

No início da tarde desta sexta-feira (15) o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo. Teich é o segundo ministro do governo Bolsonaro a assumir o cargo.

O agora ex-ministro saiu do cargo antes mesmo de completar um mês. Ele foi chamado para o ministério em 17 de abril, após o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta ser demitido. A informação foi divulgada pela assessoria do Ministro. Ele participará de coletiva de imprensa na tarde de hoje.